Киевлянам пообещали проблемы с энергоснабжением до весны

Не работает 60% трансформаторов

Экстренные отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться всю зиму. Ситуация остается сложной, заявил замглавы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

"Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения. Они не плановые, а в большей степени экстренные, в таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать", - сказал Пантелеев в эфире украинского телевидения.

Ранее украинские энергетики отмечали, что после российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры наиболее сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве. В столице Украины не работает 60% трансформаторов, отключения света для горожан могут продолжаться по 10 часов, передает ТАСС.

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