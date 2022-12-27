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Байден решил наказать авиакомпании за отмену рождественских рейсов

21:46
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Тысячи самолетов не вылетели из-за снежной бури

Американские авиакомпании, массово отменявшие рейсы в рождественские праздники, понесут ответственность перед потребителями. Белый дом работает над этим, заявил президент США Джо Байден.

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"Тысячи рейсов по всей стране были отменены в период этих праздников. Наша администрация работает над тем, чтобы авиакомпании ответили за это", - написал Байден в соцсети.

Президент США посоветовал гражданам, пострадавшим от отмены рейсов, ознакомиться с памятками американского Минтранса, чтобы проверить, полагается ли им компенсация. В ведомстве, в свою очередь, заявили, что считают неприемлемой ситуацию с отменой и задержкой рейсов авиакомпании Southwest Airlines и намерены провести проверку.

Из-за непогоды в США за последние дни были отменены или задержаны тысячи рейсов. Только Southwest Airlines в понедельник отменила почти 3 тысячи вылетов рейсов – это 70% от запланированных компанией на 26 декабря. А днем ранее компания отменила 42% своих рейсов, передает ТАСС.

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Задержка рейсов в США
Задержка рейсов в США
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