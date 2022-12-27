Россиян предупредили о подорожании шампанского

Цена вырастет с 2023 года

Игристое вино в России подорожает. Минимальная розничная цена за 0,75 литра шампанского с 2023 года вырастет со 169 до 239 рублей.

"Установить:... Цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции", - говорится в тексте приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Предложение повысить с января 2023 года минимальную розничную цену на игристое вино Минфин озвучил еще в октябре. Отмечалось, что это необходимо из-за повышения ставок акциза на игристое вино, а также связано с уровнем инфляции и ростом затрат на производство. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно, передает ТАСС.

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