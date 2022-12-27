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Киев заявил о повреждении 700 объектов критической инфраструктуры

22:28
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Это в основном газопроводы и электроподстанции

Ракетные удары ВС России повредили 702 объекта критической инфраструктуры на Украине. Речь в основном идет о газопроводах и электроподстанциях, заявил в эфире телемарафона "Рада" первый замглавы МВД Евгений Енин.

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"В целом на данный момент мы имеем информацию про более 35 тысяч поврежденных объектов вследствие российских атак", — добавил замминистра.

Ранее в администрации Киева оценили ситуацию с энергоснабжением. Стабилизировать напряжение в столичных сетях не удается уже больше недели. Украинская столица всю зиму будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения, передает РИА Новости.

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