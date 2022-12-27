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Снег и ледяной дождь оставили без света более 1 миллиона канадцев

22:47
  • вторник
  • 27 декабря 2022

Стихия обрушилась на восточные провинции Канады 23-25 декабря

Сильные снегопады и ледяной дождь оставили без света почти 1,2 миллиона потребителей в восточных провинциях Канады. Стихия обрушилась на регион с 23 по 25 декабря, но обрывы на сетях электропередачи полностью не восстановлены, сообщил телеканал CTV.

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Как сообщается, в провинции Онтарио уже восстановлена подача энергии в 430 тысяч домохозяйств, еще 20 тысяч ожидают подключения в ближайшее время. В Нью-Брансвике без света остались 70 тысяч потребителей, здесь подача электроэнергии уже почти полностью восстановлена. Больше всего пострадали жители провинции Квебек: света лишились 670 тысяч потребителей, более 42 тысяч до сих пор без электроснабжения.

В ночь на 23 декабря на восточные регионы Канады обрушились ледяные дожди и снегопады. Скорость ветра местами превышала 28 м/с, повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, в аэропортах были задержаны и отменены сотни рейсов. От разгула стихии пострадали, в частности, Монреаль, Оттава и Торонто, передает ТАСС.

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