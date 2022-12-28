ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ми-35 и Ми-28

08:32
  • среда
  • 28 декабря 2022

Они работают в зоне СВО

Командные пункты и бронированную технику неонацистов уничтожают экипажи многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28. Кадры их боевой работы опубликовало наше Минобороны.

Пилоты ведут свои машины на предельно малой высоте, всего пять-семь метров над землёй, при этом со скоростью больше 200 километров в час. Перед тем, как поразить противника, вертолёты резко взмывают вверх и выпускают неуправляемые ракеты, которые пачкой ложатся в цель.

Врага застали врасплох, ни одно вражеское ПВО не смогло засечь нашу авиацию. Кроме уничтожения поставленных целей, пилоты ВКС России сопровождают военные колонны, доставляют десант и груз, оказывают воздушную поддержку наземным подразделениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вертолет Ми-28 ВКС России
Вертолет Ми-28 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.