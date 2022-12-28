Минобороны опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ми-35 и Ми-28

Они работают в зоне СВО

Командные пункты и бронированную технику неонацистов уничтожают экипажи многоцелевых ударных вертолётов Ми-35 и Ми-28. Кадры их боевой работы опубликовало наше Минобороны.

Пилоты ведут свои машины на предельно малой высоте, всего пять-семь метров над землёй, при этом со скоростью больше 200 километров в час. Перед тем, как поразить противника, вертолёты резко взмывают вверх и выпускают неуправляемые ракеты, которые пачкой ложатся в цель.

Врага застали врасплох, ни одно вражеское ПВО не смогло засечь нашу авиацию. Кроме уничтожения поставленных целей, пилоты ВКС России сопровождают военные колонны, доставляют десант и груз, оказывают воздушную поддержку наземным подразделениям.

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