Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявили мужество

В российском оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма наших военных, которые защищают Донбасс.

Матрос Никита Шомин, сопровождая группу военных на боевой машине, попал под обстрел с позиций украинских радикалов. Сослуживцы Никиты получили ранения - он оказал им первую помощь и взял командование группой на себя. Шесть часов наши бойцы удерживали занятые позиции, отбивая атаки националистов - враг понёс тяжёлые потери и в итоге отступил.

Старший прапорщик Валерий Шмидт под непрерывными обстрелами неонацистов оказывал неотложную помощь раненым военнослужащим: он лично вынес из-под огня восьмерых наших бойцов и доставил их в госпиталь. Также помощь от Валерия неоднократно получали мирные граждане, пострадавшие в результате обстрелов с позиций неонацистов.

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