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МИД обвинил НАТО в бесконтрольном распространении цифрового оружия

08:39
  • среда
  • 28 декабря 2022

Это создает угрозы безопасности

Североатлантический альянс через Украину фактически бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира. Такое заявление в среду, 28 декабря, сделал заместитель российского министра иностранных дел Олег Сыромолотов.
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Дипломат призвал "четко понимать", что "угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер".

Сыромолотов отметил, что действия НАТО по бесконтрольному распространению цифрового оружия через Украину опасны для всех членов международного сообщества, поскольку "сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", сообщает РИА Новости.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что российские разведывательные службы давно действуют в отношении американской жизненно важной инфраструктуры в целях шпионажа. По словам главы ФБР, в этой сфере становится все больше угроз, в частности, со стороны хакеров, применяющих вирусы в целях вымогательства.

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