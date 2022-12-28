Экс-канцлер ФРГ не планирует вмешиваться в ситуацию

Боевые действия на Украине рано или поздно завершатся за столом переговоров. Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделала бывший канцлер федерального правительства Германии Ангела Меркель.

Политик заверила, что не собирается принимать участие в урегулировании украинского кризиса, но при этом выразила мнение, что "есть разница между навязанным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытыми и дружественными переговорами".

Также Меркель заявила, что во время руководства правительством Германии предпринимала действия в отношении России и Украины, исходя из разумной логики — этой же позиции она придерживается и сейчас.

Экс-канцлер заявила в интервью изданию Sette, что преследовала цель предотвращения боевых действий на Украине и, хотя достичь ее не удалось, это не означает, что не следовало даже предпринимать попыток.

Ранее Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны былм лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей российской специальной военной операции.

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