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Россиянам вернули возможность скачивать Windows с сайта Microsoft

08:59
  • среда
  • 28 декабря 2022

Американская корпорация ранее решила покинуть российский рынок

Операционная система Windows вновь оказалась доступна для загрузки российскими пользователями с официального сайта Microsoft. Об этом в среду, 28 декабря, пишут "Известия".

Как отмечает издание, попытка скачать Windows с двух компьютеров оказалась успешной, также доступен "помощник по установке Windows", который предназначен для обновления ПО, и образ самой операционной системы для записи на DVD или USB-носитель.

Опрошенные "Известиями" IT-эксперты предположили, что "это корректировка политики корпорации по отношению к российским пользователям, которые уже купили Windows", хотя после начала российской спецоперации Microsoft объявила об уходе из России.

Ранее сообщалось, что американская компания Microsoft ограничила возможность обновления компьютеров с Windows 10 до Windows 11 для россиян. При попытке скачать и установить обновление операционная система предлагала перейти на официальный сайт Microsoft, но при намерении скачать специальную программу-загрузчик открывал лишь пустое окно браузера.

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