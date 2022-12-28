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В Госдуме оценили идею предновогодних выплат семьям с детьми

09:18
  • среда
  • 28 декабря 2022

Официально такие выплаты в парламенте не рассматриваются

Выплата семьям с детьми со стороны государства перед Новым годом была бы хорошим подарком и послужила бы на благо российской экономике. Такое мнение в среду, 28 декабря, высказал председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов.
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Парламентарий заявил в комментарии РИА Новости, что даже небольшая сумма денег от государства в виде предновогодней выплаты для приобретения подарков детям стала бы подспорьем.

Нилов признал, что есть в России семьи с детьми, которые не нуждаются в подобных выплатах, однако "от них они отказываться не будут". В любом случае, "эти деньги пошли бы реально в экономику", отметил депутат.

Официально российский парламент в настоящее время не рассматривает законодательные инициативы по введению предновогодней выплаты для семей с детьми. В правительстве России также ничего не сообщали о наличии подобных планов.

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