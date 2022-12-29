Гороскоп на сегодня, 29 декабря, для всех знаков зодиака

Львам стоит остерегаться простуд и вирусов

Овны

Меркурий решил устроить всем сюрприз и отправился сегодня в ретроградное движение. Теперь он плывет в обратную сторону, так что без курьезов у вас не обойдется!

Тельцы

Наконец-то можно вполне законно перестать суетиться – сегодня сами звезды говорят вам "стоп". Остановитесь на том, что есть, остальное доделаете после каникул.

Близнецы

Повторение – мать учения! Многие из вас сегодня вспомнят эту известную пословицу. Готовьтесь возвращаться к делам, которые вы считали законченными.

Раки

Вспомните, поздравили ли вы своих партнеров и коллег – еще не поздно сделать это. Попутно думайте о том, с кем из них вы хотите что-то изменить в отношениях с Нового года.

Львы

Даже если у вас сегодня корпоратив или вечеринка, одевайтесь по погоде. Коварный декабрьский ветер несет неприятности в виде простуд и вирусов, будьте на чеку.

Девы

У вас может появиться желание уехать куда-нибудь на дачу и наслаждаться там тишиной и красотой падающего снега. Что ж, это вполне реально, ведь впереди каникулы!

Весы

Многие из вас в конце года задумаются о смене работы или даже профессии. Отложите эту идею, но не прогоняйте совсем – ведь у этих мыслей есть основания.

Скорпионы

У вас могут сорваться встречи или договоренности. Имейте план Б, чтобы не терять впустую время из-за людей, которые не так педантичны, как вы. И держите в голове, что все закончится хорошо.

Стрельцы

Ваш разогнавшийся денежный поезд затормозил – это Меркурий остановился в Козероге. Теперь придется разумней относиться к финансам, что тоже очень полезно.

Козероги

Чтобы не испортить себе предновогоднее настроение, не ждите каких-то сверхъестественных событий. Тем более ваш моторчик-Меркурий решил уйти в отпуск.

Водолеи

Ваши дела застопорятся по независящим от вас причинам: кто-то подведет или погода испортится. Не преувеличивайте масштаб этих трагедий, через неделю вы о них и не вспомните.

Рыбы

Вы настроены на общение, но с этого дня может наступить пауза. Не думайте, что о вас все забыли, причины могут быть разными, не стесняйтесь сами напомнить о себе.

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