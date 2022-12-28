На освобожденных территориях продолжается восстановление инфраструктуры

В Запорожской области идет ремонт электросетей

Десятки снарядов выпустили киевские боевики по Донецку и пригородам. В Ясиноватой повреждены жилые дома и здание железнодорожного вокзала. Также ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Минеральное. Ранен мирный житель. Огневые позиции противника уничтожает российская артиллерия. Наши войска продвигаются на Артёмовском и Соледарском направлениях. Боевики несут большие потери, многие бросают позиции и сдаются в плен.

Так сегодня выглядят после ночного обстрела жилые дома в Максимильяновке в ДНР. Националисты били по селу из РСЗО "Град" и орудий натовского калибра - всего не менее пяти снарядов. А наши подразделения тем временем уже на самых подступах к Артемовску. Киев всеми силами пытается сдержать наше наступление на этот стратегически важный населенный пункт. Накануне российская армия начала движение в районе южной окраины соседнего с Артемовском Соледара, который открывает путь непосредственно в городскую застройку с еще одного направления.

Поддержку наступающей пехоте оказывают расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20. С закрытых огневых позиций они ведут обстрел укреплений ВСУ.

Корректировка огня ведется с беспилотников. Модернизированный "Орлан-10" сегодня одно из главных устройств подобного типа, которое позволяет круглосуточно контролировать обстановку на линии соприкосновения при помощи дневной, ночной и тепловой камер. Данные в режиме реального времени передаются на командный пункт или напрямую бойцам подразделений на передовой.

В небе - экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28. На цели машины заходят на высоте всего 5-7 метров. Засечь их в таком положении практически невозможно - мгновенно появляются из-за деревьев и, выполнив кабрирование, резкий набор высоты, обрушивают на противника всю мощь бортового вооружения - до 20 ракет: либо неуправляемых по навесной траектории по укрепрайонам националистов, либо управляемых противотанковых. После чего следует мгновенная смена курса и уход. Попадания зенитных ракет ВСУ тоже случаются, но система защиты вертолета позволяет спасти экипаж и саму машину.

А на освобожденных территориях полным ходом идет восстановление инфраструктуры. В Запорожской области ремонтируют электросети. И там же идет укладка асфальта на одном из участков автомагистрали Симферополь – Мариуполь – Ростов-на-Дону. Четырёхполосная автомагистраль с пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки позволит снять нагрузку с Крымского моста. Строительство основной части трассы начнется уже в январе 2023 года.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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