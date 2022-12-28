Европейцы признались, что боятся 2023 года

Граждане ЕС обвиняют собственных политиков в повышении цен

На европейских рынках растет нервозность. Так западные эксперты комментируют ситуацию, которая сложилась из-за ответных мер России на потолок цен на нефть. По мнению специалистов, стоимость черного золота в ближайшее время может вырасти в разы, что ещё более усугубит жесткий энергетический кризис в Старом Свете. Последствия непродуманных антироссийских санкций все отчетливее ощущают на себе рядовые европейцы.

Цена черного золота достигла трехнедельного максимума на фоне последних мировых новостей. Эксперты это связывают с ответом Москвы на введенный Западом потолок цен на топливо. Накануне Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставлять нефть компаниям и физлицам, которые намерены применять фиксированную цену для закупок. Документ вступает в силу с 1 февраля. Но неутешительные прогнозы эксперты дают уже сегодня.

"Я думаю, что все, кто был задействован в принятии этого ограничения цен на российскую нефть, ждали ответа от Москвы. А вот второе сообщение, что там рассматривают сокращение добычи - это может иметь последствия. И нам придётся и дальше жить со значительно более высокими ценами на нефть, чем мы привыкли", - отметил аналитик банка Кристиан Копфер.

Свое недовольство рядовые европейцы уже выражают в комментариях под статьей на злобу дня, обвиняя собственных политиков в повышении цен практически на все:

"Россия уже переключилась на Китай и Индию - 1/3 населения мира. Евросоюз, не имея запасов энергии, в отличие от США, заплатит высокую цену - все граждане Европы увидят увеличение своих счетов за энергию в 2023 году".

Глава Минобороны Австрии, впрочем, винит во всем Россию и призывает жителей готовится к возможному блэкауту. В Италии прогнозируют рост цен на газ на 20 процентов. Информационную компанию с призывом экономить еще чаще и больше запустили уже на главных телеканалах. В ролике, который выдают во время пауз между праздничными программами, рассказывают, как сэкономить деньги всего за 30 секунд.

При этом только на рекламу правительство потратило, пишут местные издания, 18 миллионов фунтов стерлингов. В Молдавии популярен ролик о суровой действительности в период энергетического кризиса. В кадре в камин бросают разрубленную елку. В конце авторы сообщают, что обещаниями правительства не согреешься.

Правда, во Франции это пытаются сделать - тем, кто отапливает дома дровами, начали выдавать специальные ваучеры на их покупку. Впрочем, как бы ни старались политики хоть немного ослабить пояса, которые все сильней затягивает их население, упадок настроения европейцев ощущают даже социологи. Последний опрос, проведенный в Германии, показал, что 64 процента граждан испытывают страх перед 2023 годом. А каждая четвертая немецкая фирма думает о передислокации производства за границу. И это несмотря на то, что в прошлом году удалось достичь рекордных налоговых сборов. Но вот вопрос – на что они пошли?

А этот самый большой корабль британского флота чинят чаще, чем отправляют в плавание. Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании признал, что корабль "не столь хорош", как он хотел бы. Да и американская техника, которая приходит на фронт, сетуют украинские военные, очень часто ломается и ее почти сразу приходится буксировать на ремонт на польскую базу НАТО. А вот итальянцы не скупились. После беседы с Зеленским премьер-министр Джоржа Мелони приступила к упаковке шестого пакета военной помощи. Итальянские политики просят ее не переусердствовать:

"Ракеты не продаются в супермаркете. Если мы даем Украине системы ПВО, то мы должны взять их из наших собственных запасов и сделать это без их истощения и с уверенностью в качестве".

В США тоже сомневаются, что правительство все-таки решится отправить зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот" на Украину. "Работе на этих системах нельзя научиться всего за пару недель. Мы отправляем солдат на 6 месяцев интенсивного обучения. Да, и это очень дорого. В зависимости от того, какую вы ракету запускаете, есть несколько разных типов – и их стоимость может начинаться от 3 до 6 миллионов долларов за штуку", - рассказал Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке.

Как уточняет отставной полковник американской армии, эти установки могут отправить лишь в сопровождении немецких, польских или военных США. Но тогда это спровоцирует еще большую эскалацию конфликта – и в администрации президента это хорошо понимают.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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