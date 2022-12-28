Ситуация вокруг Косова снова обострилась

Приштина привела войска в боевую готовность

Очередное обострение в Косове. Этой ночью после очередной провокации Приштины сербы возвели новые баррикады у границ непризнанной республики. Обе стороны стягивают технику и войска в зону конфликта. Сербские подразделения осмотрел президент страны Александр Вучич.

Что ни день, то новые баррикады появляются в самом Косове и на линии разграничения. Очередной блокпост вырос на погранпереходе на востоке края. Протестующие перекрыли проезд грузовиками и тракторами с сербским триколором. Чуть ранее новое заграждение соорудили на севере непризнанной республики. Третью неделю люди на баррикадах днём и ночью охраняют въезд в сербские районы. В любую минуту может начаться штурм. Но угрозы и откровенный шантаж со стороны властей непризнанного Косова демонстрантов не пугают.

Протестующие требуют от Приштины отпустить незаконно задержанных и вывести свой спецназ из сербских районов. Косовские силовики не имеют права там находиться. Это прописано в международных соглашениях. Но непризнанная республика с подачи зарубежных кураторов их игнорирует.

Премьер-министр Альбин Курти открыто заявил о возможных жертвах в случае штурма и привёл военных в состояние боевой готовности. Армии у Косова, по брюссельским договорённостям, тоже быть не должно, но это Приштину не смущает. Тем более, что её горячо поддерживают на Западе. Послы США, Великобритании, Германии, Италии и Франции потребовали от Белграда добиться разбора баррикад в течение суток.

Приштина привела войска в боевую готовность. В ответ Белград сделал то же самое. Сербская армия стоит у границ края. Подразделения осмотрели министр обороны и глава Генштаба. Зону конфликта посетил и президент Александр Вучич. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что обстановка накалена до предела:

"Неспособность ЕС вести переговоры, которые оказались бы плодотворными и имели бы какой-то результат, является полным крахом брюссельских переговоров. Вашингтон, в свою очередь, мог бы при желании оказать необходимое давление на Приштину для приостановки односторонних агрессивных действий со стороны властей непризнанного Косова, но своим бездействием даёт на это "зелёный свет".

Приштина демонстративно не пустила в Косово патриарха сербского Порфирия. Александр Вучич встретился с иерархом, чтобы обсудить инцидент и обстановку в зоне конфликта. По сообщениям некоторых СМИ, президент попросил благословения на защиту края.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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