В США ливень затопил десятки населенных пунктов

В Сиэтле - транспортный коллапс

Мощные проливные дожди обрушились на северо-запад США и привели к серьёзным наводнениям. В штате Вашингтон размыло дороги, сообщает "ТВ Центр".

Под водой оказались десятки населенных пунктов. Особенно сложная обстановка в Сиэтле. Там ситуацию усугубил сильный морской прилив. Движение в городе практически парализовано. Во многих домах нет света.

Нелегче приходится и жителям восточного побережья Америки. В Нью-Йорке и окрестностях после небывалого снежного шторма, который унес больше 60 человеческих жизней, резко потеплело. Растаявшие сугробы превратили улицы мегаполиса в бурные реки.

Инфраструктура оказалась не готова к такому удару стихии. Один из самых густонаселенных районов страны оказался практически на осадном положении - крупнейшие магистрали пришлось перекрыть. В штате Нью-Йорк введен режим чрезвычайной ситуации.

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