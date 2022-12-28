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Ушел из жизни журналист Владимир Лусканов

12:04
  • среда
  • 28 декабря 2022

Ему было 67 лет

Печальная новость. На 68-м году ушел из жизни выдающийся российский журналист Владимир Лусканов. Его называют одним из создателей отечественного телевидения.

Начинал свою карьеру как репортер. Много работал в горячих точках. В начале 90-х он активно освещал вооруженный конфликт в Абхазии. А его яркие репортажи из Чеченской республики были отмечены премией ТЭФИ.

Владимир Лусканов стоял у истоков создания информационной службы НТВ, вел авторские программы на канале РТР. Один из его крупных проектов Вести-Москва. Последние 9 лет возглавлял дирекцию информационных программ канала Россия - Культура.

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Владимир Лусканов
Владимир Лусканов
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