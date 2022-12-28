Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Матвея Дмитриева

Мальчику нужна срочная помощь

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение трехлетнего Матвея Дмитриева. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со смертельной болезнью - нейробластомой забрюшинного пространства. Он уже перенёс сложнейшую операцию по удалению опухоли и серьёзный курс химиотерапии. Лечение дало результат. Но болезнь очень коварна и может вернуться в любой момент.

Чтобы её победить, необходима срочная пересадка костного мозга. И благодаря вам у семьи есть деньги на операцию. Вся сумма собрана.

Слова благодарности от мамы: "Хочу от всего сердца поблагодарить Вас за помощь! Спасибо, что подарили моему сыночку шанс на жизнь, на выздоровление, которого мы так ждем! Благодаря Вам наша борьба продолжается. Мы рады, что у Матвея есть такие добрые и отзывчивые ангелы-хранители! С Вашей помощью закрыт сбор неподъемной для нашей семьи суммы на лечение Матвея, которое ему так необходимо! Сложно подобрать слова, чтобы описать мою радость и благодарность Вам за сыночка! Матвей счастлив, понимая, что добрые люди приблизили его к выздоровлению и к тому, что он вскоре сможет наконец-то вернуться к родным папе и братьям! Пусть Господь оберегает Вас и Ваши семьи! Здоровья Вам, дорогие благотворители, и долгих лет жизни!"

Но у фонда много других подопечных, которым нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство.

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