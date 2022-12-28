В Крыму к Новому году украсили огромный секвойядендрон

Все украшения созданы местными школьниками

Замечательная новогодняя традиция - из Крыма. В Никитском ботаническом саду ежегодно вместо ели наряжают растущий у главного входа секвойядендрон. А украшают дерево игрушками, выполненными руками детей.

Большому дереву - большие игрушки. Минимальный размер - 30 сантиметров! Иначе затеряются в этих мощных ветвях.

Традиция наряжать елку появилась еще в 19 веке. Правда, игрушки тогда стоили как ювелирные украшения. Проще было самому сделать. Из дерева вырезали ангелов и птиц. Из картона и ваты создавали фигурки балерин и сказочных персонажей. В 21 веке традиция сохранилась. Поменялись только материалы. Этот щелкунчик, например, из пластика.

Все украшения - ручной работы. Созданы местными школьниками из самых разнообразных материалов.

Традицию наряжать городскую елку детскими игрушками ручной работы сотрудники Никитского ботанического сада подсмотрели в Екатеринбурге. Единственное отличие – в качестве новогоднего дерева в Крыму украшают секвойядендрон.

"Почему это дерево? Это дерево растет перед входом, и оно как своеобразный символ входа в Никитский сад. И это новогоднее дерево. У нас нет такой большущей елки, но зато у нас есть 12-метровый секвойядендрон", - пояснил Николай Носков, заведующий сектором информации и развития Никитского Ботанического сада.

Эти растения пережили ледниковый период и считаются самыми большими на планете. Крупнейшие экземпляры до 100 метров в высоту и 10-12 - в диаметре. Их родина - Северная Америка. Но в 19 веке исполинов завезли и на юг России из тогда еще нашей колонии в Калифорнии.

"Их еще в простонародье называют "мамонтово дерево". Потому что у них именно ветви - как у мамонта бивни поднимаются вверх. И они мощные, монументальные хвойные растения, которые экзотические сами по себе. Никитский ботанический сад - это база коллекционная и соответственно, чтобы размножались растения и адаптировались к нашим климатическим условиям, нужно их интродуцировать", - рассказала Алла Харченко, младший научный сотрудник лаборатории дендрологии парковедения ландшафтной архитектуры Никитского Ботанического сада.

Впрочем, экзотика здесь не только секвойядендрон, но и цветущие в конце декабря юкки. Десятки белоснежных бутонов - словно гирлянды. Еще одно новогоднее украшение. Да и дождик вовсе не из фольги, а вполне себе настоящий, но нисколько не портящий праздничное настроение.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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