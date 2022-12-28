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Россия может перейти к новой модели развития промышленности в 2023 году

09:40
  • среда
  • 28 декабря 2022

Об этом рассказал глава Минпромторга

Следующий 2023 год будет, по сути, переходным от периода введения беспрецедентных санкций и ухода иностранных производителей техники из России к новой модели развития. Об этом рассказал вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью, опубликованном ТАСС в среду, 28 декабря.
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Как отметил министр, это, в частности, касается поставок серийно производимых в России самолетов с большим количеством импортных комплектующих — они завершатся в следующем году. Новые самолеты будут поступать уже полностью импортозамещенными, с российскими системами и агрегатами.

В автомобилестроении формируется подход, согласно которому у предприятий и заводов должны быть российские владельцы, работающие в кооперации с иностранными поставщиками из дружественных стран. Благодаря этому "компетенции и технологии нарабатываться будут в России, и технологическая независимость будет более стабильной".

Мантуров рассказал, что на сегодняшний день есть два сценария прогнозного роста промышленного производства в России, оба предполагают, что уровень 2021 года будет восстановлен в 2024 году.

При этом базовый сценарий предполагает прирост промышленного производства к 2030 году по сравнению с 2021 годом около 33%, а консервативный сценарий — 25%, уточнил глава Минпромторга.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал, что наступающий 2023 год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год. Политик заявил, что в 2023 году ожидается примерно нулевая динамика ВВП, то есть спада экономики, по прогнозам, удастся избежать. При этом инфляция, по его словам, может оказаться даже ниже, чем прогнозируется.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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