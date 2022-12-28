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"Собака лает, караван идет": МИД оценил идею Киева выгнать Россию из ООН

10:00
  • среда
  • 28 декабря 2022

Юридически сделать это невозможно

Предпринимать что-либо в связи с призывами украинских властей исключить Россию из ООН не нужно. Такое заявление сделала в среду, 28 декабря, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница напомнила в эфире радио Sputnik пословицу "Собака лает, караван идет" и заявила, что с призывами Киева нужно "ничего не делать".

Захарова напомнила, что Украина переживала разных деятелей в своей истории, при этом "мерзавцев там было немало", которые "полностью развалили страну, подвинули ее на край катастрофы".

Нужно принимать это к сведению, но не стоит "прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути или логики, и даже понимания", подчеркнула представитель МИД.

Призывы к исключению России из международных организаций и форматов звучали со стороны Украины и ряда западных государств и прежде. При этом государственный министр Великобритании по делам Европы Лео Доэрти объяснил, что исключить Россию из ООН или из Совета Безопасности ООН не удастся с учетом процедуры, разрешающей российской делегации наложить на такое решение право вето.

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