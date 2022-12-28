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Bloomberg: Япония впервые с мая получит нефть из России

10:21
  • среда
  • 28 декабря 2022

Нефть добыта в рамках проекта "Сахалин-2"

Япония ожидает в ближайшее время поступления партии нефти из России — первой с мая 2022 года. Об этом рассказали информированные источники агентства Bloomberg.
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Танкер "Залив Байкал", загруженный в среду нефтью на объекте "Сахалин-2" на Дальнем Востоке, уже направляется в Японию. Сроки его прибытия в Японию не сообщаются.

При этом Bloomberg напоминает, что японское правительство неоднократно заявляло о крайней заинтересованности в поставках сжиженного природного газа и нефти с "Сахалина-2". Они временно выведены с согласия США и Евросоюза из-под действия решений, связанных с ценовым потолком на импорт нефти из России. 

Ранее страны "Большой семерки" (G7), Австралия и Евросоюз ввели ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель. При этом власти Японии, которая входит в G7, усомнились в эффективности потолка цен на нефть. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, нельзя с уверенностью делать заявления о том, что ценовой лимит окажется эффективной мерой.

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