ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор объяснил отказ от федеральных противоэпидемических мер

10:41
  • среда
  • 28 декабря 2022

В России растет заболеваемость гриппом

В России научились управлять эпидемиологической ситуацией без жестких регулирующих мер. Об этом в среду, 28 декабря, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор: эпидсезон по гриппу может оказаться тяжелее обычного

Глава ведомства отметила в эфире телеканала "Россия 24", что меры, которые уполномоченные органы научились предпринимать, чтобы управлять ситуацией, позволяют обходиться без "каких-то жестких" федеральных ограничений.

В настоящее время в России "все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", рассказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести массовое тестирование россиян на грипп — по аналогии с тестированием на коронавирус. Это предложение встретило поддержку. При этом ведомство не видит необходимости в ограничительных мерах на федеральном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Грипп
Грипп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.