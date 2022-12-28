Роспотребнадзор объяснил отказ от федеральных противоэпидемических мер

В России растет заболеваемость гриппом

В России научились управлять эпидемиологической ситуацией без жестких регулирующих мер. Об этом в среду, 28 декабря, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства отметила в эфире телеканала "Россия 24", что меры, которые уполномоченные органы научились предпринимать, чтобы управлять ситуацией, позволяют обходиться без "каких-то жестких" федеральных ограничений.

В настоящее время в России "все идет своим чередом по тем правилам, которые уже написаны и сегодня эффективно используются", рассказала Попова.

Ранее Роспотребнадзор выступил с инициативой ввести массовое тестирование россиян на грипп — по аналогии с тестированием на коронавирус. Это предложение встретило поддержку. При этом ведомство не видит необходимости в ограничительных мерах на федеральном уровне.

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