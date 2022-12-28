В Харькове с утра прогремели взрывы

Жителей призвали спрятаться в укрытиях

Харьков попал под обстрел, в области объявлена воздушная тревога.

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", - сообщил мэр города Игорь Терехов в своем telegram-канале.

Украинские telegram-каналы пишут, что в городе виден дым после одного из прилетов.

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Слободскому району Харькова был нанесен ракетный удар.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"