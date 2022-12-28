В Харькове с утра прогремели взрывы

Жителей призвали спрятаться в укрытиях
Харьков попал под обстрел, в области объявлена воздушная тревога.
"Харьков под обстрелом. Прошу всех находится в укрытиях и соблюдать меры предосторожности", - сообщил мэр города Игорь Терехов в своем telegram-канале.
Украинские telegram-каналы пишут, что в городе виден дым после одного из прилетов.
По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, по Слободскому району Харькова был нанесен ракетный удар.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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