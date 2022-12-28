Россия не станет запрещать экспорт красной икры и рыбы

Информацию подтвердили в Росрыболовстве

В России не предвидится дефицит красной икры, поэтому запрещать ее поставки за рубеж власти не планируют. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Шестаков отметил, что нехватка этого деликатеса россиянам не грозит, несмотря на неудачную путину лососевых в 2022 году. При этом он не стал комментировать цены на красную икру, отметив лишь, что они "никак не зависят от того, что происходит у рыбаков".

Также Росрыболовство отказалось от идеи ввести запрет на экспорт красной рыбы с учетом позиции Министерства сельского хозяйства по этому вопросу, цитирует главу ведомства "Интерфакс".

В сентябре Илья Шестаков рассказал, что в России рассматривается возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы из-за результатов путины. Если объема вылова лососевых в России в 2022 году не хватит для "большого экспорта" красной икры, ее поставки за рубеж могут быть ограничены.

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