В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности

Это означает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 11 января. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в пресс-службе правительства города.

Соответствующее решение было принято председателем севастопольской антитеррористической комиссии — губернатором Севастополя на основании информации правоохранительных органов о "сохраняющейся угрозе террористических актов", сообщает РИА Новости.

"Желтый" уровень террористической опасности подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.

Ранее действие режима высокой террористической опасности было продлено в Курской области. Регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины. При этом власти Курской области опровергли информацию о якобы планах по введению военного положения в регионе.

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