Хуснуллин: в 2022 году в России построили рекордные 100 млн кв. м жилья

Более трех миллионов семей улучшили свои жилищные условия

Ввод жилья в России по итогам 2023 года побьет исторический рекорд в 100 миллиона квадратных метров.

Об этом в среду, 28 декабря, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Объем введенного жилья помог улучшить жилищные условия 3,6 миллионов семей.

"Ввод жилья в этом году будет исторический, мы точно уже планку в 100 миллионов квадратных метров перешагнем. К концу января будет понятно, сколько жилья будет построено, но это уже точно больше 100 миллионов", - сказал Хуснуллин (цитата по РИА Новости).

При этом сохранить текущие темпы ввода жилья в 2023 году будет тяжело, добавил Хуснуллин.

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