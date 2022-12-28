В России с коронавирусом госпитализировали 1113 человек

Скончались 56 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1113 заболевших коронавирусом. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 6202 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 8110 человек, скончались 56 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1873 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 122. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 709 человек, в Московской области – 176.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21781026 случаев заболевания, зарегистрировано 393548 летальных исходов.

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