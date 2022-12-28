Суд в Швейцарии продлил мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG

Компания является оператором "Северного потока-2"

Суд швейцарского кантона Цуг продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG еще на шесть месяцев. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в пресс-службе суда.

Мораторий пролонгирован до 10 июля 2023 года, при этом временным управляющим остается фирма Transliq AG, сообщает "Интерфакс".

Строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

В феврале 2022 года власти Германии приостановили сертификацию "Северного потока-2", что помешало ввести его в эксплуатацию. Из-за последовавших антироссийских санкций газопровод так и не заработал.

Суд в Швейцарии дал Nord Stream 2 AG время на исполнение обязательств перед кредиторами, до этого времени компания не может быть официально объявлена банкротом.

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