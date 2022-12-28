Высота сугробов в Москве превысила норму почти вдвое

До утра 28 декабря действовал "желтый" уровень погодной опасности из-за снегопада

Высота снежного покрова в столичном регионе за сутки выросла с 21 до 30 см, что почти вдвое выше нормы. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог написал в своем Telegram-канале, что такие показатели были зафиксированы на базовой метеостанции Москвы ВДНХ при норме конца декабря в 17 см.

При этом в Подмосковье самыми снежными районами стали Черусти (32 см) и Коломна (33 см).

Всего за последние сутки в Москве выпало 8 мм осадков, в Долгопрудном — 11 мм, что составляет 15-20% от месячной нормы декабря, рассказал Тишковец.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе в первые три дня 2023 года ожидается оттепель, затем на смену оттепели придут небольшие морозы. После 5 января начнет подмораживать при возобновлении осадков, ожидается небольшой снег.

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