ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На "Госуслугах" появилась форма для заявления на единое пособие

12:20
  • среда
  • 28 декабря 2022

Выплачивать пособие начнут в 2023 году

На портале "Госуслуги" появилась специальная форма для заявления на получение единого пособия на детей и беременных женщин. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в пресс-службе Минцифры.
Минтруд уточнил условия назначения единого пособия

Для заполнения заявления на единое пособие необходимо иметь подтвержденную учетную запись и авторизоваться на портале "Госуслуги", где нужно выбрать услугу "Единое пособие на детей и беременных женщин".

После заполнения необходимых полей формы выбирается способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении. В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство, предупредили в Минцифры.

Максимальный срок рассмотрения заявления составит 35 рабочих дней, причем рассматривать заявки начнут 9 января 2023 года, однако подать заявление можно заблаговременно, сообщает "Интерфакс".

19 декабря глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что российское правительство утвердило порядок назначения с 2023 года единого социального пособия для семей с низкими доходами. Всего поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мама с дочерью за ноутбуком
Мама с дочерью за ноутбуком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.