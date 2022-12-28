На "Госуслугах" появилась форма для заявления на единое пособие

Выплачивать пособие начнут в 2023 году

На портале "Госуслуги" появилась специальная форма для заявления на получение единого пособия на детей и беременных женщин. Об этом в среду, 28 декабря, рассказали в пресс-службе Минцифры.

Для заполнения заявления на единое пособие необходимо иметь подтвержденную учетную запись и авторизоваться на портале "Госуслуги", где нужно выбрать услугу "Единое пособие на детей и беременных женщин".

После заполнения необходимых полей формы выбирается способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении. В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство, предупредили в Минцифры.

Максимальный срок рассмотрения заявления составит 35 рабочих дней, причем рассматривать заявки начнут 9 января 2023 года, однако подать заявление можно заблаговременно, сообщает "Интерфакс".

19 декабря глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что российское правительство утвердило порядок назначения с 2023 года единого социального пособия для семей с низкими доходами. Всего поддержку получат родители, которые воспитывают порядка 10 млн детей.

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