В ГД назвали сроки внесения проекта о запрете удаленной работы из-за рубежа

Специальности определит кабмин

Проект о запрете удаленной работы из-за границы могут внести в Госдуму в начале 2023 года.

Об этом РИА Новости сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. Подробности будущего законопроекта пока неизвестны

"Он в достаточно высокой степени проработки, я думаю, что в начале следующего года мы его внесем", - сказал он.

Исаев отметил, что согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин.

Ранее в Совфеде заявили, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва в ближайшие дни. В свою очередь в Минцифры заявили, что не поддерживают запрет на удаленную работу в IT-компаниях за рубежом.

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