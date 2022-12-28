В КБР уничтожили двух боевиков, готовивших по заданию Киева теракт

Их ликвидировали в пригороде Нальчика

ФСБ уничтожила в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию украинских спецслужб.

"26 декабря 2022 г. при задержании в пригороде г. Нальчика указанные лица оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем нейтрализованы", - сообщили в ЦОС ФСБ.

После совершения теракта они планировали уехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС России.

На месте боестолкновения обнаружили самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, АК-74, пистолет ПМ, а также боеприпасы.

СК возбудил дело о незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь правоохранителей.

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