Медведев назвал условие возвращения "предателей" в Россию

Так политик назвал россиян, уехавших из страны из-за СВО и частичной мобилизации

Россиян, покинувших страну и из-за рубежа призывающих к ее "поражению и гибели", нужно не пускать обратно в Россию до конца их дней. Такое заявление в среду, 28 декабря, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, такие россияне — "предатели", которые должны рассматриваться "как hostis publicus, враги общества". Их необходимо полностью отрезать от источников доходов в России, поскольку "аморальную ситуацию, когда предатели, которые желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда".

Однако возвращение таких лиц в Россию может состояться, заявил Медведев. Это может произойти, по его словам, "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о своем отношении к тем, кто покинул Россию на фоне спецоперации и частичной мобилизации. Политик выразил уверенность в том, что "осознание ошибки по возвращению в Россию обязательно придет, но будет поздно".

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