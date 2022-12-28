Студенты-спасатели поздравили детей в московских больницах

Они переоделись в костюмы сказочных волшебников

"Десант" Дедов Морозов и снегурочек! Яркое представление для детей, проходящих лечение в столичных медучреждениях, устроили добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В костюмах сказочных волшебников они спустились с крыши больницы имени Зои Башляевой при помощи альпинистского снаряжения. Снегурочки воспользовались специальными автовышками МЧС. Студенты-спасатели поприветствовали детей через окна палат.

Все участники прошли особую подготовку, соблюдали технику безопасности. После представления Деды морозы с помощницами прошли в отделения больницы и вручили детям новогодние подарки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"