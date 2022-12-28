Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

В Москве вводится новый стандарт оказания экстренной помощи

Москва внедряет новый стандарт экстренной помощи. В столице завершено строительство нового скоропомощного стационарного комплекса на базе больницы имени Вересаева. Это первый такой объект в городе, а всего их будет шесть. По плану новый корпус начнёт приём пациентов уже в январе, а сегодня там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Это начало работы не просто очередного технологичного медицинского корпуса. Это запуск сложнейшего, но выверенного механизма оказания неотложной помощи во всём городе. Открытие нового скоропомощного стационарного комплекса на базе больницы имени Вересаева является отправной точкой для этой системы.

"С этого дня в Москве стартует новый стандарт оказания экстренной помощи, больничной экстренной помощи. Речь идет о новом стандарте создания таких самих зданий, проектирования, оборудования, которое включает в себя самое современное диагностическое оборудование, хирургическое", - отметил Собянин.

Новый корпус может принять до 200 неотложных пациентов в сутки. На операционном столе пациент может оказаться сразу из кареты скорой помощи или спасательного вертолёта.

"Справа от нас находится аппарат "торотоскопический", который позволяет нам выполнять операции через миниинвазивный доступ. За нами стоит аппарат, который позволяет выполнять гибридные вмешательства совместно с различными бассейнами", - сообщил Василий Терещенко, заведующий отделением кардиохирургии ГКБ №81 им. В.В. Вересаева.

Всего в Москве заработает 6 таких скоропомощных комплексов. Расположатся они на базах крупнейших столичных ГКБ. Работать будут по единым медицинским алгоритмам. Эти методики охватывают 96% всех известных случаев оказания экстренной медицинской помощи.

"Это будет другой уровень. Другие площади. Это другая логистика. Это цифровизация. Мы настолько сокращаем время для оказания медпомощи, что на сегодня об этом можно только мечтать. И, конечно, и летальность сократится, и качество оказания медпомощи улучшится", - рассказал Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова.

В неразрывной связке со скоропощными стационарными комплексами и врачи, которые работают на земле и в воздухе. В Московском авиационном центре даже ввели ночное дежурство.

Все скоропомощные комплексы будут работать по принципу триад – система отбора пациентов по степени тяжести. В центре внимания врачей – красная категория, когда требуется реанимация или экстренная операция. Затем жёлтая – специалист должен отслеживать динамику больного и своевременно принимать решения. И третья категория – зелёная – это стабильные пациенты.

Илья Данильцев, Александра Панина, "ТВ Центр".

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