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Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Воскресенске

15:27
  • среда
  • 28 декабря 2022

Водитель грузовика выехал на встречную полосу

Два человека погибли, еще трое пострадали в подмосковном Воскресенске. В результате ДТП там столкнулись пять автомобилей, в том числе несколько грузовиков.

Авария произошла днем на Чемодуровской эстакаде. Водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с четырьмя машинами, "Газелью", "Соболем" и легковушками, одна из которых угодила под грузовик. По предварительным данным, в салоне находилась супружеская пара, мужчина погиб на месте, его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии. О втором погибшем и других пострадавших пока информации нет.

Также появились кадры с камеры наблюдения на улице Вавилова в Москве. Там произошло ДТП с пятью машинами. Водитель каршеринга врезался в припаркованные машины, одновременно цепляя и тех, кто едет рядом. Обошлось без пострадавших, а вот машинам не повезло. У кого-то разбита передняя часть, у кого-то задняя. Сам виновник аварии с места ДТП не скрылся. По его словам, он хотел уйти от столкновения, но помешали погодные условия.

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