В Москве открыли путепровод на улице Барклая

Его длину увеличили до 205 метров

На улице Барклая открыт новый путепровод. Старый уже не мог пропускать большой транспортный поток.

Он связывает улицу Большая Филёвская и Кутузовский проспект, а проходит над железнодорожными путями МЦД-1 и строящимся Северным дублёром Кутузовского проспекта.

Во время капитальной реконструкции путепровод сделали в несколько раз длиннее, увеличив его с 40 до 205 метров. Новая дорога позволит распределить транспортные потоки как в сторону центра, так и в области. Водителям не нужно больше тратить время на объезд этого участка по прилегающим улицам.

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