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В Москве открыли путепровод на улице Барклая

15:03
  • среда
  • 28 декабря 2022

Его длину увеличили до 205 метров

На улице Барклая открыт новый путепровод. Старый уже не мог пропускать большой транспортный поток.

Он связывает улицу Большая Филёвская и Кутузовский проспект, а проходит над железнодорожными путями МЦД-1 и строящимся Северным дублёром Кутузовского проспекта.

Во время капитальной реконструкции путепровод сделали в несколько раз длиннее, увеличив его с 40 до 205 метров. Новая дорога позволит распределить транспортные потоки как в сторону центра, так и в области. Водителям не нужно больше тратить время на объезд этого участка по прилегающим улицам.

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