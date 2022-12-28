Москвичка хочет вернуть изъятых амурских и дальневосточных котов

Хозяйка намерена оспаривать решение суда

Вернуть хищников! Москвичка держала в квартире редких котов - амурских и дальневосточных. Привезла их ещё полуторамесячными, с травмами. Выходила, устроила их быт по всем правилам. Правда, документами так и не обзавелась. И питомцев изъяли. Теперь хозяйка хочет доказать своё право на зверей. Есть ли шанс?

Вот уже два с лишним месяца пушистые лежаки и лазилки пустуют. А до этого почти полтора года в московской квартире обитали редчайшие котики.

Это амурские лесные или дальневосточные леопардовые коты. Несмотря на милейшую мордашку и плюшевую шубку, это хищники, которые не поддаются приручению или дрессировке. Но судьба этой троицы - Глафиры, Изабели и Барона- сложилась так, что с рождения они жили с людьми, и большую часть жизни - в статусе домашних питомцев. Редкие котята появились на свет в сафари-парке во Владивостоке, у всех были проблемы со здоровьем.

В таком состоянии полуторамесячные котята попали к Елене Каташоновой в 2018 году - со всеми документами и на законном основании.

"Котята родились в сафари-парке, и сафари-парк имеет право их реализовать, раньше были другие правила. Я даже заезжал домой, видел, как они живут. Скажем так, я б так жил!" – говорит Дмитрий Мезенцев, директор Приморского и Подмосковного сафари-парков.

Котят удалось выходить, они выросли в величавых хищников. Из-за нюансов со здоровьем всех регулярно обследовали и наблюдали ветеринары.

"Мы этих животных спасли. Я и моя приятельница. Потом как-то ко мне пришла Елена Коптяева, у которой изъяли животных, она увидела кошку Глашу. А у нее один глаз поврежденный, на другом - катаракта, то есть кошка слепая. Она в эту кошечку влюбилась. И она спросила - если я не против, то у нее есть больше времени, больше возможностей за этой кошечкой ухаживать. Я согласилась", - отметила Елена Каташонова.

Так сначала Глафира оказалась на временном попечении Елены Коптяевой, а потом и остальные котики - когда у хозяйки начался ремонт. Между женщинами был составлен договор ответственного содержания.

"Очень хорошие условия, очень хорошее питание, ветеринарное обслуживание постоянное. За окнами у меня были сделаны выгульники огромные. Постоянно окна открытые, животные постоянно в доступе к улице", - пояснила Елена Коптяева.

Эти кошачьи вольеры в окнах стали местной достопримечательностью - экзотические питомцы привлекали внимание, их часто снимали.

"Сердобольные жители обратились в прокуратуру, прокуратура пригласила наших специалистов, мы посетили жилище. Выяснилось, что это амурские коты, они охраняются Красными книгами Хабаровского края, международными конвенциями СИТЕС. Документов не было, по закону нужно было изъять", - сообщил Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Ночью 13 октября в квартире Елены появились специалисты с металлическими петлями. Животных отловили и отвезли в центр передержки. Позже состоялся суд, который подтвердил изъятие хищников, а женщине назначил штраф. Хозяйка намерена оспаривать решение суда, и бороться за возвращение животных. Уже подана апелляция, составлены запросы и жалобы.

Сейчас лесные коты в центре под Яхромой. Сценариев дальнейшего развития может быть несколько. Однозначно исключен выпуск в природу - там они жить не смогут. Им либо подберут новый дом или же вернут хозяйке.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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