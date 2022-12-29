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В парке "Музеон" открылся фестиваль "Снег и лед"

15:15
  • четверг
  • 29 декабря 2022

Можно увидеть ледяные скульптуры

Как создаётся волшебство? Можно увидеть на фестивале "Снег и лёд", который открылся сегодня в парке "Музеон".

Ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Замок с горками. В основе дизайна -  архитектура Москвы. А ещё хрустальный лабиринт. Который кажется бесконечным. А в центре возвышается величественный богатырь.

За работой мастеров можно наблюдать. Но интереснее самому научиться создавать сказку. Из готовых ледяных блоков.

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Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
Фестиваль "Снег и лед"
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