В парке "Музеон" открылся фестиваль "Снег и лед"

Можно увидеть ледяные скульптуры

Как создаётся волшебство? Можно увидеть на фестивале "Снег и лёд", который открылся сегодня в парке "Музеон".

Ледяные и снежные скульптуры высотой до семи метров. Замок с горками. В основе дизайна - архитектура Москвы. А ещё хрустальный лабиринт. Который кажется бесконечным. А в центре возвышается величественный богатырь.

За работой мастеров можно наблюдать. Но интереснее самому научиться создавать сказку. Из готовых ледяных блоков.

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