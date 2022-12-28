Германия возглавит группировку повышенного реагирования НАТО

Это произойдет с 1 января

1 января 2023 года Германия примет командование военным подразделением Североатлантического альянса наиболее высокой готовности. Об этом в среду, 28 декабря, рассказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Это означает, что ФРГ переведет тысячи своих военных в режим готовности к развертыванию в течение нескольких дней. Общая численность Объединенной оперативной группы повышенного реагирования НАТО составляет 11,5 тысячи человек.

Группировка повышенной готовности была создана в составе Сил быстрого реагирования НАТО в 2014 году в ответ на воссоединение Крыма с Россией и начало боевых действий на востоке Украины. После начала российской спецоперации на Украине Альянс в феврале 2022 года развернул отдельные подразделения группы повышенной готовности в Румынии.

Лунгеску заявила, что это демонстрирует готовность НАТО "защищать каждый дюйм своей территории", сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает лицемерными заявления Запада о неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией — их авторы "заявляют о стремлении оставаться как бы над схваткой". Однако уже сейчас государства — члены Североатлантического альянса стали де-факто стороной конфликта.

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