В России появится "Карта туриста"

Ее будут использовать для безналичных расчетов иностранцев

"Карта туриста" для безналичных расчетов иностранных граждан в России может появиться в ближайшее время. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Замглавы кабмина отметил, что федеральное правительство поручило Минэкономразвития разработать такую карту. Она может быть виртуальной или пластиковой, нерезиденту при въезде в Россию можно будет быстро эту карту активировать, перевести на нее необходимое количество средств и, уезжая, перевести их обратно, не входя в конфликт с международным законодательством, заявил Чернышенко.

Центробанк активно занимается вопросом выпуска "Карты туриста", рассказал вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Кроме того, в России будет создана программу научно-популярного туризма для молодежи.

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