Путин отменил поездку в Псковскую область

Погода нелетная

Поездка президента России Владимира Путина в Псковскую область отменилась из-за нелетных условий.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сейчас Путин находится в Санкт-Петербурге, из северной столицы он намеревался вылететь в соседнюю область с целью посетить завод "Титан-Полимер", но поездка сорвалась.

"Он сегодня должен был лететь в Псковскую область в командировку, но в итоге по полетным условиям это не представляется возможным, поэтому он проведет в режиме видеоконференцию из Петербурга мероприятие, в ходе которого состоится запуск завода "Титан-Полимер" в Псковской области", - сообщил Песков.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область. Предполагалось, что он встретится с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

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