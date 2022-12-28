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Песков опроверг изменение новогоднего обращения Путина

13:39
  • среда
  • 28 декабря 2022

Подробности в Кремле раскрывать не стали

Президент России Владимир Путин в новогоднюю ночь традиционно обратится к россиянам в привычном интерьере. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отказался раскрыть подробности, напомнив, что в администрации президента никогда не рассказывают, как и когда записывается новогоднее обращение Владимира Путина. При этом Песков заявил, что никаких изменений не планируется.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что "каждое новогоднее обращение президента несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся". Песков пообещал, что так будет и на этот раз, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле рассказали, что глава государства обратится с традиционным посланием к Федеральному собранию уже в 2023 году. Сам президент объяснил это высокой динамикой событий в 2022 году, из-за которой "было сложно зафиксировать конкретику".

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