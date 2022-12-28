Кремль оценил заявление Медведева о "предателях"

Такова гражданская позиция замглавы Совбеза, отметил Дмитрий Песков

Заявление зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о "предателях", покинувших Россию, свидетельствует об эмоциональности текущего момента. Такое мнение в среду, 28 декабря, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что в высказывании Медведева "речь о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы", а такие люди "должны нести за это ответственность".

Песков заявил, что "сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о покинувших на фоне СВО страну россиянах как о предателях, которые "желают своей стране поражения, параллельно зарабатывают на России, нужно прекратить раз и навсегда". Разрешить им вернуться, по мнению политика, можно "только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".

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