ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал законы о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ

14:18
  • среда
  • 28 декабря 2022

Система защитит тех, кому выплачивается негосударственная пенсия

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в среду, 28 декабря.

Система призвана защитить права граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.

При банкротстве или лишении негосударственных пенсионных фондов (НПФ) лицензии его участники будут получать компенсации из фонда гарантирования пенсионных резервов. Он, в свою очередь, будет пополняться за счет взносов НПФ и из других источников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.