Путин подписал законы о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ

Система защитит тех, кому выплачивается негосударственная пенсия

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании с 1 января 2023 года системы гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.

Документы опубликованы на официальном портале правовой информации в среду, 28 декабря.

Система призвана защитить права граждан, которым в соответствии с пенсионным договором должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.

При банкротстве или лишении негосударственных пенсионных фондов (НПФ) лицензии его участники будут получать компенсации из фонда гарантирования пенсионных резервов. Он, в свою очередь, будет пополняться за счет взносов НПФ и из других источников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"