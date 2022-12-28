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Задержаны налетчики, ограбившие 67-летнюю пенсионерку в Москве

15:10
  • среда
  • 28 декабря 2022

Еще одного подозреваемого ищут

В Москве четверо налётчиков ограбили 67-летнюю пенсионерку. Злоумышленники подошли к ней на улице. Силой усадили в машину. И обвинили ни больше ни меньше в распространении наркотиков.

Угрожая полицией. Но, чтобы урегулировать ситуацию, предложили заплатить 200 тысяч рублей. Перепуганная женщина согласилась. И даже попыталась перевести деньги с карты. Но случайно заблокировала приложение.

Троих подозреваемых удалось выследить и оперативно задержать. Впрочем, похищенных денег у них не оказалось. Сейчас оперативники ведут розыск четвёртого соучастника.

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