Задержаны налетчики, ограбившие 67-летнюю пенсионерку в Москве

Еще одного подозреваемого ищут

В Москве четверо налётчиков ограбили 67-летнюю пенсионерку. Злоумышленники подошли к ней на улице. Силой усадили в машину. И обвинили ни больше ни меньше в распространении наркотиков.

Угрожая полицией. Но, чтобы урегулировать ситуацию, предложили заплатить 200 тысяч рублей. Перепуганная женщина согласилась. И даже попыталась перевести деньги с карты. Но случайно заблокировала приложение.

Троих подозреваемых удалось выследить и оперативно задержать. Впрочем, похищенных денег у них не оказалось. Сейчас оперативники ведут розыск четвёртого соучастника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"