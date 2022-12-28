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Гидрометцентр пообещал москвичам небольшой дождь в новогоднюю ночь

14:20
  • среда
  • 28 декабря 2022

Метеорологи дополнительно уточнят прогноз погоды

В ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе вероятен небольшой дождь. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог пояснил, что фазу осадков эксперты спрогнозируют на новогоднюю ночь несколько позднее, однако, судя по ожидаемой температуре до плюс двух градусов, возможен небольшой мокрый снег и небольшой дождь.

В целом погода будет мягкой — "много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь", а также можно будет гулять, при этом "никто не замерзнет", цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что эксперты уточняют прогнозы по мере приближения ночи с 31 декабря на 1 января. По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Ранее ожидалось до пяти градусов мороза — теперь с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, до двух градусов тепла.

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