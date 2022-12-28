Гидрометцентр пообещал москвичам небольшой дождь в новогоднюю ночь

Метеорологи дополнительно уточнят прогноз погоды

В ночь с 31 декабря на 1 января в столичном регионе вероятен небольшой дождь. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что фазу осадков эксперты спрогнозируют на новогоднюю ночь несколько позднее, однако, судя по ожидаемой температуре до плюс двух градусов, возможен небольшой мокрый снег и небольшой дождь.

В целом погода будет мягкой — "много снега, можно будет лепить снежную бабу, кататься на лыжах, подобрав специальную мазь", а также можно будет гулять, при этом "никто не замерзнет", цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что эксперты уточняют прогнозы по мере приближения ночи с 31 декабря на 1 января. По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы. Ранее ожидалось до пяти градусов мороза — теперь с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, до двух градусов тепла.

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