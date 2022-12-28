ВЦИОМ: треть россиян не считает нужным бороться с "культурой отмены"

Большинство опрошенных осведомлены об этом явлении

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование о восприятии россиянами политики "отмены" российской культуры. О том, что ограничения в этом году коснулись российских ученых, деятелей культуры, композиторов, музыкантов и студентов, знают 89% респондентов.

Проявления политики "отмены" в отношении России и ее граждан замечали, по их словам, 42% опрошенных, 47% с таким не встречались. В повседневной жизни с подобной формой дискриминации сталкивалось 11% опрошенных россиян, 86% утверждают, что их проявления "отмены" не коснулись.

Мнение о том, что российские власти должны стремиться к изменению политики в отношении России и противодействовать "культуре отмены", разделяют 53% участников исследования. Позиции, согласно которой России не стоит предпринимать никаких мер, придерживаются 30%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что в Соединённых Штатах с глубоким уважением относятся к русской культуре, речь об "отмене" русской культуры не идет. При этом Руд признала, что были случаи, когда российских артистов "не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать", из-за их позиции по Украине.

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