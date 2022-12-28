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ВС России уничтожили склад вооружений ВСУ

14:47
  • среда
  • 28 декабря 2022

Удар нанесен в Запорожской области

Вооруженные силы России уничтожили склад ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На складе хранились вооружение и военная техника.

"В районе населенного пункта Гуляйполе Запорожской области уничтожен склад с вооружением и военной техникой", - говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, ВС России поразили пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области, Ямполовка, Кирово, Артемово, Новоселка в ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

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